Motorine zam kesinleşti
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde uygulanması beklenen 90 kuruşluk zam kesinleşti.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından itibaren (27 Eylül 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına uygulanması beklenen 90 kuruşluk zam kesinleşti. 43 lira 93 kuruştan satılan motorin litresi fiyat artışıyla birlikte 44 lira 83 kuruşa yükselecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 43.82 TL
Motorin (dizel): 43,93 (zam uygulanmadan)
LPG (otogaz): 25.24 TL