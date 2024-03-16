Muhtar Adayı Koç, 'Muhtarlık ek işim değil, tek işim olacak'

Talebimizi oluşturduktan sonra yapılana kadar takipçisi olacağız. Mahallemdeki hizmet noktasında eksiklikleri gördüğüm için bu yola çıktım. Bu yolda da elimden gelen çaba ve gayreti göstereceğim. Her şeyden önemlisi bu benim ek işim değil, tek işim olacağı için mahalleme faydalı olacağım” dedi.

Kocatepe Mahallesi Muhtarı Adayı Esma Koç Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Bizim Mahalle’ programına katılarak Moderatör Gülistan Kesik’in sorularını yanıtladı.

Muhtar olduğunda yapacaklarını anlatan Muhtar Adayı Koç, “Göreve geldiğimizde söz verdiğimiz projeleri yerine getirmek için tüm çabayı ve gayreti göstereceğiz. Projelerimiz sadece müracaatla kalmayacak. Talebimizi oluşturduktan sonra yapılana kadar takipçisi olacağız. Mahalle sakinlerine güvenlerinin kırılmayacağının sözünü veriyorum. Mahalle sakinlerimizin bu konuda sitemleri var, ‘oyu aldıktan sonra yapmazsınız’ diye. Muhtar olduğumda ilk yapacağım iş whatsapp grubu kurmak olacak. Çünkü mahalle sakinlerimiz en çok iletişimsizlikten dem vuruyor” şeklinde konuştu.

Sosyal yardımları eşit ve adil bir şekilde paylaştıracağını dile getiren Muhtar Adayı Koç, “Mahallemde ihtiyaç sahibi insanlar da var. Ben bu konuda çok hassasım. Sosyal yardımları gerçek ihtiyaç sahibi kişilere hakkaniyetle ve hassasiyetle ulaştırabileceğimin sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.

‘MAHALLEMDEKİ HİZMET NOKTASINDA EKSİKLİKLERİ GÖRDÜĞÜM İÇİN BU YOLA ÇIKTIM’

Kocatepe Mahallesi’nde sosyal tesis olmadığını ve bu konuda çalışmalarını sürdüreceğini dile getiren Muhtar Adayı Koç, “Mahallemizde becerikli birçok ev hanımımız var. Mahalle sakinlerimizde ‘kadın muhtar olursa bizim taleplerimizi daha iyi karşılar’ dediler. Bir sosyal tesis açıp mahallemizdeki kadınların ürünlerini burada sergileyip hatta satışa sunabilmeleri için çalışmalarımızı yapacağız. Mahallemdeki hizmet noktasında eksiklikleri gördüğüm için bu yola çıktım. Bu yolda da elimden gelen çaba ve gayreti göstereceğim. Her şeyden önemlisi bu benim ek işim değil, tek işim olacağı için mahalleme faydalı olacağım” diye konuştu.