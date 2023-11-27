'Mustafa Asım Köksal'ın Şahsiyeti Ve İlmi Kişiliği' konulu panel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) iş birliği ile Kayserili İslam tarihi yazarı, şair ve mutasavvıf Mustafa Asım Köksal'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla 'Mustafa Asım Köksal'ın Şahsiyeti ve İlmi Kişiliği' konulu panel düzenliyor.

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  • 27.11.2023 12:19
  • Güncelleme: 27.11.2023 15:42
'Mustafa Asım Köksal'ın Şahsiyeti Ve İlmi Kişiliği' konulu panel
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) iş birliği ile Kayserili İslam tarihi yazarı, şair ve mutasavvıf Mustafa Asım Köksal’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla ‘Mustafa Asım Köksal’ın Şahsiyeti ve İlmi Kişiliği’ konulu panel düzenliyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda kadim kent Kayseri’nin doğal, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin yetiştirdiği önemli şahsiyetleri de unutmuyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, Kayserili İslam tarihi yazarı, şair, mutasavvıf Mustafa Asım Köksal’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla ‘Mustafa Asım Köksal’ın Şahsiyeti ve İlmi Kişiliği’ konulu panel düzenliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi iş birliği ile 28 Kasım Salı günü saat 14.00’te Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek panelde, Kayserili İslam tarihi yazarı, şair ve mutasavvıf Mustafa Asım Köksal ölüm yıl dönümünde anılacak.

5 Eylül 1913’te Develi’de dünyaya gelen İslam tarihi yazarı, şair ve mutasavvıf Mustafa Asım Köksal, yazdığı eserlerle adından söz ettirdi. 1995 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Yılın Kültür Adamı” seçilen Köksal, 28 Kasım 1998’de Ankara’da hayata gözlerini yumdu.

İHA

Kayseri Gündem
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