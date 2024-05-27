Mustafa Başaran: 'Darbecilerin aşağılık iftiralarının canlı şahidiyim'

Emekli Müftü Mustafa Başaran hoca, 27 Mayıs sonrası, tanık olduğu, Kayseri'de yaşanan darbecilerin iftira ve propagandalarını şöyle anlattı:

'İmam hatip okulu son sınıftaydım. Kayseri Cumhuriyet meydanında, şu andaki bulunan çeşmenin olduğu yerde taş yapı çeşme, şimdiki caminin yerinde de ahşap yapı (İki Kapılı) cami vardı.

Katil darbeciler, çeşmenin yanına bir pano diktiler. Panoya kıyma resimleri koydular. Güya Menderes, üniversite öğrencilerini Et Balık Kurumunda kıyma yaptırmış, bu kıymaları da asfaltın altına döşetmiş. Panodaki resimler bu olmayan kıymalardı. Bu kadar alçak, iğrenç, aşağılık iftira olur mu? Bunu bile yaptılar. Ben bu resimleri gözlerimle gördüm. Pano, kıyma resimleri halen gözümün önünde. O günleri yaşayan tüm Kayserililer bu alçaklığa şahittir.

Katiller Menderes’e ‘Diktatör’ dediler ‘hırsız’ dediler ama hırsızlığın da diktatörlüğün de dik alasını kendileri yaptılar.

DP’li diye, birçok masum köylüyü hapsettiler. Mesela bizim köyden komşumuz Ahmet Uyanık’ı arpa tarlasından alıp sorgusuz, sualsiz hapse attılar. Suçu Demokrat Partili olmak. Garibimin ekini tarlada kalmış zalimlerin umurunda mı? Bu kardeşimiz halen hayatta. Canlı şahit, canlı tarih.'

