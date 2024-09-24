Nakliye aracında 40 bin adet kaçak sigara bulundu

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından bir nakliye aracında yapılan aramalarda 40 bin adet kaçak sigara bulundu.

Nakliye aracında 40 bin adet kaçak sigara bulundu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından bir nakliye aracında yapılan aramalarda 40 bin adet kaçak sigara bulundu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda Develi ilçesinde nakliyecilik yapan bir şahsın aracında yapılan aramalarda 40 bin adet dolu makaron bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıs da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

İHA
Kayseri Gündem

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