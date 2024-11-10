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Narko - Asayiş Uygulaması'nda her yer didik didik arandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan Narko-Asayiş Uygulaması'nda 48 araç, 145 şahıs, metruk binalar ve boş araziler kontrol edildi.

Narko - Asayiş Uygulaması'nda her yer didik didik arandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan Narko-Asayiş Uygulaması’nda 48 araç, 145 şahıs, metruk binalar ve boş araziler kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 ekip ve 28 personelin katılımı ile Narko - Asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada; 48 araç ve 145 şahıs kontrol edildi, ’Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan aranan ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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