Netenyahu için tutuklama talebi

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama talep etti.

Al Jazeera, savcılığın ayrıca İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için de tutuklama talep ettiğini yazdı.

Savcılık, aralarında Yahya Sinvar'ın da bulunduğu üç Hamas lideri için de tutuklama istiyor. Tutuklanması istenen diğer Hamas liderleri arasında 7 Ekim baskınını planlayan Muhammed Deyf de var.

2002 yılında Lahey'de kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi veya İngilizce kısaltmasıyla ICC'nin, işlenen savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım konusunda yargı yetkisi var. ICC, bu suçların tamamını 'vahşet suçu' diye tanımlıyor.

Mahkeme 123 üye devletin veya bu devletlerin vatandaşları tarafından işlenen suçları yargılayabiliyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, Netanyahu ve Gallant'a 'imhaya neden olmak, insani yardım malzemelerinin engellenmesi, bir savaş yöntemi olarak açlığa neden olmak ve çatışmalarda kasıtlı olarak sivilleri hedef almak' gibi suçlamalar yöneltti.