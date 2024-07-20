Niğde'de 1 Haftada Aranan 55 Şahıs Yakalandı

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada Niğde genelinde arama kaydı bulunan 55 şahsın yakalandığı bildirildi.

Niğde'de 1 Haftada Aranan 55 Şahıs Yakalandı
Kayseri GündemEditör

Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada Niğde genelinde arama kaydı bulunan 55 şahsın yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 08-15 Temmuz tarihleri arasında ifadeye yönelik 35 şahıs, adli para cezasından 2 şahıs, 0-5 yıla kadar hapis cezasından 16 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezasından 2 şahıs olmak üzere toplam 55 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği ifade edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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