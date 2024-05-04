Niğde'de 19 şüpheli vücut izlerinden yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Nisan ayında 15 olay, vücut izlerinden aydınlatıldı.

Niğde'de 19 şüpheli vücut izlerinden yakalandı
Kayseri GündemEditör

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Nisan ayında 15 olay, vücut izlerinden aydınlatıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri 01-30 Nisan tarihleri arasında olay yerinden tespit edilen vücut izlerinin incelemesi sonucunda 15 olayı aydınlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, 7 hırsızlık, 2 narkotik suçlar 2 mala zarar verme, 1 ölümlü trafik kazası, 1 mala zarar verme, 1 işyerinde ızrar konusu ve 1 ateşli silahla tehdit ateş etme konusu olmak üzere toplamda 15 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 19 şüpheli şahıs tespit edildi.

Ayrıca yapılan çalışmalarda, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan yada kimliği hakkında yalan beyanda bulunan 8 şahıs da parmak izlerinden tespit edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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