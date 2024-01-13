Niğde'de düzenlenen yürüyüşte PKK ve İsrail lanetlendi

Niğde'de Şehitleri Anma ve Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

PAYLAŞ
  • 13.01.2024 17:23
  • Güncelleme: 13.01.2024 17:23
Niğde'de düzenlenen yürüyüşte PKK ve İsrail lanetlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de Şehitleri Anma ve Filistin’e destek yürüyüşü düzenlendi.

Niğde Şehitliği önünde bir araya gelen kalabalık, Filistin’de devam eden zulmün son bulması ve Pençe-Kilit Harekat Bölgesi’nde verilen 9 şehit için yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte İsrail ve PKK’yı lanetleyen sloganlar atıldı. Niğde Şehitliği önünde toplanan kalabalık, ilk olarak namaz kıldı ardından şehitler için dua etti. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Niğde Ömer Halisdemir Meydanı’na yürüyen kalabalık, ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ sloganları attı. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü zulmün de son bulması istendi. Pençe - Kilit Harekat Bölgesi’nde şehit olan askerlerin ismi tek tek okundu, toplanan kalabalık ise ‘burada’ diyerek karşılık verdi.

Yürüyüşe Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Taraftarımızın içi rahat olsun'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Taraftarımızın içi rahat olsun'

Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açıldı

Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açıldı

Mame Thiam, Kayserispor'a veda etti

Mame Thiam, Kayserispor'a veda etti

Kayseri'de 100 personel kapasiteli Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü kurulacak

Kayseri'de 100 personel kapasiteli Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü kurulacak

Talas, üç ayları muhteşem Kuran ziyafeti ile karşıladı

Talas, üç ayları muhteşem Kuran ziyafeti ile karşıladı

AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı ertelendi

AK Parti’nin aday tanıtım toplantısı ertelendi

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

4
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

5
Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

6
Narsist Kişilik Bozukluğu: Görünmeyen Bir Maske

Narsist Kişilik Bozukluğu: Görünmeyen Bir Maske

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kıbrıs Gazisi Akagündüz, son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Akagündüz, son yolculuğuna uğurlandı

Kayserispor'un transfer yasağının detayları açıklandı

Kayserispor’un transfer yasağının detayları açıklandı

DAHA FAZLA
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Genel Kurulu yapıldı

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Genel Kurulu yapıldı

Kapuzbaşı Yolu'ndaki heyelana büyükşehirden anından müdahale

Kapuzbaşı Yolu'ndaki heyelana büyükşehirden anından müdahale

Galericiden 'İkinci el otomobil almanın tam zamanı' tavsiyesi

Galericiden 'İkinci el otomobil almanın tam zamanı' tavsiyesi

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaştırıldı

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaştırıldı

Kapuzbaşı Yolu'nda heyelan

Kapuzbaşı Yolu'nda heyelan