Niğde'de patates deposu çöktü: Göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 işçi ağır yaralandı

Niğde'de yeni yapılan patates deposunun çökmesi sonucu meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken 3'ü ağır 4 işçi yaralandı.

Niğde'de patates deposu çöktü: Göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 işçi ağır yaralandı
Kayseri GündemEditör

Niğde’de yeni yapılan patates deposunun çökmesi sonucu meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken; 3’ü ağır 4 işçi yaralandı.

Merkeze bağlı Çarıklı köyünde meydana gelen olayda; yapımına devam edilen patates deposu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Geniş bir alanda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken 3’ü ağır 4 işçide yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans; AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Ak Parti Teşkilat Bayramlaşması Arefe Günü
Ak Parti Teşkilat Bayramlaşması Arefe Günü
Başkan Yalçın'dan bayram mesajı
Başkan Yalçın'dan bayram mesajı
Meral Akşener, Olağanüstü Kurultayda aday olmayacağını ilan etti
Meral Akşener, Olağanüstü Kurultayda aday olmayacağını ilan etti
Kayserispor, Adana Demirspor mesaisine başladı
Kayserispor, Adana Demirspor mesaisine başladı
Kayseri'de bayram yağmurlu geçecek
Kayseri’de bayram yağmurlu geçecek
Vali Gökmen Çiçek: 'KAYOTED, turizmin Kayseri gündemine oturmasını sağladı'
Vali Gökmen Çiçek: “KAYOTED, turizmin Kayseri gündemine oturmasını sağladı”