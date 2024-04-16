Niğde'de TYP'de 150 işçi alımı yapılacak

Niğde Valiliği bünyesinde çalıştırılmak üzere TYP (Toplum Yararına Program) çerçevesinde 150 kişi alınacak.

Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 150 kişilik kontenjan için başvurular başlarken son başvuru tarihi 18 Nisan 2024 Perşembe olarak duyuruldu. İstihdam edilecek kişiler kura sonucu belirlenecek ve 29 Nisan - 29 Ekim 2024 tarihleri arasında 6 ay süreyle istihdam edilecek. Başvurular, iskur.gov.tr, e-Devlet veya Alo 170 iletişim hattı üzerinden yapılabilecek.

Detaylı bilgi https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden edinilecek.