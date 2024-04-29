Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 225 tıp öğrencisi beyaz önlük giydi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim alan 225 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, Niğde Belediye Başkan Vekili Sebahattin Ecemiş, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alp Özgür Akdemir, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda konuşma yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, ‘’ İnanıyorum ki öğrencilerimiz, hem fiziksel hem de vicdani temizliğin simgesi olan beyaz önlükleriyle çok iyi birer hekim olacaklar ve ülkemizin güçlü sağlık sistemine daha da güç katacaklardır. 2017 yılında öğrenci alarak eğitim öğretime başlayan üniversitemizin gözbebeği Tıp Fakültemiz, geçtiğimiz yıl ilk mezunlarını verdi. Hâlihazırda 700’e yakın öğrencisi ve 100’e yakın öğretim elemanıyla tıp alanındaki bilim ve eğitim öğretim hizmetlerine devam eden fakültemiz, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi aracılığıyla şehrimize ve bölgemize üst düzey sağlık hizmetleri vermeyi de sürdürmektedir. Bu yönüyle hem bir eğitim yuvası hem de ülkemizin sağlık sisteminin güçlü ve önemli bir parçası olan Tıp Fakültemiz, sürekli gelişmeye ve geliştirmeye devam etmektedir. Biz de Üniversite yönetimi olarak fakültemizin sürekli gelişmesi ve büyümesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum.’’

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alp Özgür Akdemir, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, beyaz önlük giymenin ayrıcalık olduğunu söylediği açıklamasında öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Önlükleriniz beyaz kalsın asla kirletmeyin. Ülkemizde ve dünyada hekim olmak, beyaz önlüğü giymek bir ayrıcalıktır. Bu uğurda yapacağınız fedakarlıklar için hiç bir zaman bıkkınlık göstermeyin. ‘’ dedi.

Öğrenciler adına konuşma yapan dönem birincisi Musa Aydın ise konuşmasında hekim olarak insanlığa karşı sorumluluklarının büyük olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından alkışlarla sahneye gelen 225 öğrenciye beyaz önlük giydirildi.