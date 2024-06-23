Nostalji plaklara ilgi artıyor

Kayseri’de nostaljiyi ve müziği seven vatandaşlar, plakçıların yolunu tutuyor. Nostaljik olarak satılan yeni ve eski üretim plak ve pikaplara gençlerde yoğun ilgi gösteriyor. Yaklaşık 25 yıldır nostaljik plak, pikap ve kasetlerin satışını yapan esnaf Fatih Yumuk, 40-50 yıllık kasetlerin plakların bulunduğunu söyledi. Son 2-3 yıldır nostaljiye ilginin arttığını dile getiren Yumuk, Çok eski 40-50 yıllık kasetlerimiz var, o zamanlardan çıkan sanatçıların albümleri halen var. Şimdilerde nostaljiye son 2-3 yıldır plak ve kasetlere yoğun ilgi başladı. Genel de gençlerin eski sanatçılara yoğun ilgisi oluyor. Gurbetçilerin bizim sektöre daha farklı bir ilgisi var, çünkü oralarda bulunmuyor bizim sektörümüz. Her şeyde olduğu gibi bizim sektörde de fiyatlarda artış oldu, plaklar 400 liradan başlıyor albüm ve sanatçısına göre değişiyor. Plakta özel istek üzerine olmuyor fabrika ürünü oldukları için ama kaset ve CD’lerde oluyor. Yeni üretim pikaplarımız da var fiyatları da 2 bin 500 liradan başlıyor ama yeni pikaplar eski ve yeni tüm plakları çalıyor ayrı olarak bluetooth özelliği de var” şeklinde konuştu.

‘PİKAPTA MÜZİK DİNLEMENİN HAZZI BAMBAŞKA OLUYOR’

En çok rağbet gören sanatçıların ise Neşet Ertaş, Müslüm Gürses gibi usta sanatçılar olduğunu söyleyen Fatih Yumuk, artık yoğun ilgiden dolayı plakların yeniden üretilmeye başlandığını dile getirdi. Yumuk, “Plakların da çoğu yeni üretim oluyor artık eskiler de var tabii ama eskiler daha nostaljik oluyor. Eski sanatçılarımızdan Neşet Ertaş olsun, Müslüm Gürses olsun, genelde bu tarz sanatçılarımız rağbet görüyor. Şimdi teknoloji gelişti herkesin cep telefonu var müziğe daha kolay ulaşılabiliyor ama bunların tadı daha farklı oluyor tabii ki de. Telefonda dinlediğin hazla pikapta dinlediğin haz bambaşka oluyor, yani teknolojinin bize zararı yok faydası var. Nostaljiye 2-3 yıldır yoğun ilgi var zaten onun için da plak üretimi tekrardan başladı. Ondan önce zaten plak üretimi, kaset üretimi yoktu. Şimdi üretimleri hepsinin yeniden başladı. Müşterilerimiz görüntü olarak da kullanılabiliyorlar hem nostaljik bir görüntü oluyor aynı zamanda da kullanıyorlar plak açıp dinliyorlar” dedi.