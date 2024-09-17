'Öğrenciler geldi kira fırsatçılığı başladı'

Yaklaşık yüzde 30 civarında artış olduğunu belirten Saltık, “Kira fiyatları eve göre değişiyor. 6 buçuk bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar yükseliyor. Geçen seneye oranla ise artış yüzde 20-30 civarında” dedi.

Kayseri’de ev kiralarında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 civarında bir artış var. Emlak Danışmanı Mehmet Saltık, öğrencilerin de gelmesiyle piyasanın hareketlendiğini söyledi. Saltık, "Ortalama şu an en uygun bodrum katlar 6 buçuk- 7 bin liradan başlıyor. Zemin katlar 8 buçuk-9 bin lira iken lüks dediğimiz bölgelerde fiyatların 15 bin liradan 50 bin liraya kadar yükseldiğini görüyoruz. Geçen seneye göre ise artış yüzde 20-30 civarında” ifadelerini kullandı.

‘ÖĞRENCİLER GELDİ FIRSATÇILIK BAŞLADI’

Öğrencilerin gelmesiyle birlikte piyasanın hareketlendiğini belirten Saltık, “Öğrenciler geldikten sonra fırsatçılar sadece kiraları yükseltirler. Mesela deprem olduğu zaman nasıl fiyatlar yükseldiyse öğrenciler de geldi mantığıyla çoğu ev sahibimiz fiyatları yükseltiyor.

Bu insana göre değişiyor daha düşük tutan insanlar da var öğrenciyi düşünerek hareket eden insanlar da var” diye konuştu.

Ev sahiplerinin genelde öğrenciden ziyade evlerini memura vermek istediklerini ama bu durumun hoş olmadığına değinen Saltık, “Asgari ücretle çalışan bir çok insanımız var orta halli insanlarımız var yani herkes memur değil iki eş çalışmıyor ya bizim kira verince ağlayacağımız durumlar olan insanlar var. Bu işe bir an önce çözüm bulunması lazım yoksa insanlar hep dışarıda kalacak kesinlikle insan ayrımı yapılmaz. Öğrenci erkek veya kadın tek başına da ev tutulabilir. Kimsenin özgürlüğü kısıtlanamaz. İnsanlar, kesinlikle insan ayrımı yapamaz. Şikayet ettiğinizde dava açılabilir ve maddi manevi ceza ile karşılaşabilirler” şeklinde konuştu.