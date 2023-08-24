Öğrenciler tarihi okulda İngilizce öğreniyor

Geçtiğimiz hafta 14-18 yaş aralığındaki kız öğrencilerin katıldığı Gesi İngilizce Eğitim Kampı bu hafta 14-18 yaş aralığındaki erkek öğrencilerle devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 24.08.2023 16:31
  • Güncelleme: 24.08.2023 17:05
Öğrenciler tarihi okulda İngilizce öğreniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Geçtiğimiz hafta 14-18 yaş aralığındaki kız öğrencilerin katıldığı Gesi İngilizce Eğitim Kampı bu hafta 14-18 yaş aralığındaki erkek öğrencilerle devam ediyor.

Gençlere önem veren ve gençlere dair birçok projeye imza atan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Gesi’de yer alan tarihi binayı kamp merkezine çevirdik ve burada İngilizce eğitim kamplarına başladık. Matematik, fizik gibi farklı branşlarda kamplar düzenlemekte gelecek projelerimiz arasında yer almakta. Geçen hafta 14-18 yaş aralığındaki kız öğrencilerimizle İngilizce eğitim kampımızı gerçekleştirdik, bu haftada erkek öğrencilere yatılı İngilizce eğitim kamp hizmeti veriyoruz. Öğrencilerimiz burada bir hafta sadece İngilizce olarak hayatlarını devam ettirmeyi öğreniyorlar. Tabii ki bir haftada İngilizce öğrenilmez ama bizim amacımız gençlerimize İngilizce öğrenmenin önemini anlatmak ve motivasyon sağlamak. Yıl içerisinde bu tür farklı kamplarımızın düzenleneceği eski tarihi taş binayı restore ettik orada bu çalışmalara devam ediyoruz. İlçemizde önemli bir yere sahip gençlerimizi projelerimizde ihmal etmiyoruz ve onlara yönelik projeler geliştiriyoruz. Gençlerimizde düzenlediğimiz projelere yoğun ilgi gösteriyorlar. Kampımıza katılan tüm gençlerimize başarılar dilerim” dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Afrikalı heyetten MÜSİAD Kayseri'ye ziyaret

Afrikalı heyetten MÜSİAD Kayseri'ye ziyaret

Kayseri'de yazlık buğday üretimi geleneği sürüyor

Kayseri'de yazlık buğday üretimi geleneği sürüyor

'Kumsmall'ın konsept mağazasında ürünler 3-4 kat indirimli'

'Kumsmall'ın konsept mağazasında ürünler 3-4 kat indirimli'

30 Ağustos için 'Zafere Pedallıyoruz' etkinliği düzenlenecek

30 Ağustos için 'Zafere Pedallıyoruz' etkinliği düzenlenecek

Kuruköprü'ye şık sosyal tesis

Kuruköprü'ye şık sosyal tesis

Kuruköprü sosyal tesiste sona gelindi

Kuruköprü sosyal tesiste sona gelindi

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'da gündem transfer yasağı

Kayserispor’da gündem transfer yasağı

Kayseri semt pazarı fiyatları | 24.08.2023

Kayseri semt pazarı fiyatları | 24.08.2023

DAHA FAZLA
Başkan Öztürk'ten engelli vatandaşa araç desteği

Başkan Öztürk'ten engelli vatandaşa araç desteği

KAYÜ Yeşilhisar Meslek Yüksekokulunda Bal Hasadı Yapıldı

KAYÜ Yeşilhisar Meslek Yüksekokulunda Bal Hasadı Yapıldı

Öğrenciler tarihi okulda İngilizce öğreniyor

Öğrenciler tarihi okulda İngilizce öğreniyor

Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıyor

Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıyor

Bünyan'da bozuk yollar düzenleniyor

Bünyan'da bozuk yollar düzenleniyor