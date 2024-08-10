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Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, 700 sporcunun katılımı ile başladı.

Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın ev sahipliğinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, 700 sporcunun katılımı ile başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Geleneksel Türk Okçuluğu Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası başladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde start alan şampiyonaya 700 sporcu katılım sağlıyor. Sporcular, kıyasıya rekabetin yaşandığı bu organizasyonda dereceye girmek için ter dökecek, açılış seremonisi ise bugün il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek. Şampiyona, 11 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Şampiyona sonunda dereceye giren ekiplere ödülleri takdim edilecek.

İHA
Kayseri Gündem

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