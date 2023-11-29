Önce çarptı sonra takla attı, 3 yaralı

Sivas'ta dikkatsiz sürücü önce önünde giden araca çarptı ardından takla attı, 3 kişi yaralandı.

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  • 29.11.2023 16:05
  • Güncelleme: 29.11.2023 16:05
Önce çarptı sonra takla attı, 3 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta dikkatsiz sürücü önce önünde giden araca çarptı ardından takla attı, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay İkindi vakti Bağdat caddesinde meydana geldi. E.P. sevk ve idaresindeki 06 GC 1483 plakalı Fiat marka otomobil, Cumhuriyet Üniversitesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeyken önünden gitmekte olan B.K. sevk ve idaresindeki 58 ADH 341 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. 06 GC 1483 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek takla attı. Kazada 06 GC 1483 plakalı aracın sürücüsü ve araçta bulunan N.M. ile G.D. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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