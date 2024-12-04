Osmanlı Mahallesi Gençlik Merkezi'nde sona gelindi

Melikgazi Belediyesi, Osmanlı Mahallesi’nde âtıl halde duran binaya bakım ve onarım yaparak gençlerin sosyalleşeceği, içinde akıl küpü kütüphanesi de bulunan Gençlik Merkezi’nin yapımında sona geldi.

Yenilikçi projeleriyle ilçeye birçok sosyal tesis kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sosyal ve gönül belediyeciliği vizyonu ile ilçemize 5 yılda birçok alanda rekor hizmetler kazandırdık. Melikgazi’mizde gençleri sosyal açıdan birçok yenilikle buluşturduk. Osmanlı Mahallemizde gençlerimize özel güzel bir mekânı yakında hayata geçiriyoruz. Yapımı bitmek üzere tefrişatını yapmaya başladık. Hayata geçireceğimiz bu proje ile gençlerin sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirebilmelerine imkân sağlamış olacağız. Hem de gençlerin mahallelerinde hizmet almalarını sağlayacağız. Osmanlı Mahallesi’nde pazar yerinin hemen yanında bulunan Melikgazi Belediyesi Gençlik Merkezi’nde bir de Akıl Küpü Kütüphanesi bulunacak. Gençler rahat ve konforlu bir ortam olan çoklu çalışma ve okuma salonlarında bir arada ders çalışacaklar. Bir de bodrum katında masa tenisi gibi aktiviteleri yapabilecekleri bir bölüm de yapmış olacağız. Ülkemize birbirinden değerli katkılar sağlayacak, değerlerimizi gelecek nesillere taşıyacak donanımlı, kültürlü, üreten ve gelişen nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak bizleri gururlandırıyor. Gençlere yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapıldığını biliyoruz. Bu güzel tesisi yakında tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Hayırlı olsun.” dedi.