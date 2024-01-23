Oto lastikçi yanmamış yakılmış

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir oto lastik dükkanında çıkan yangının, yaşı küçük çocuk tarafından çıkarıldığı tespit edildi.

Oto lastikçi yanmamış yakılmış
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir oto lastik dükkanında çıkan yangının, yaşı küçük çocuk tarafından çıkarıldığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan oto lastik dükkanında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Önce yakmış, sonra söndürmeye çalışmış

Öte yandan çevredeki iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarınca yangının çıkış anı kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde yaşı küçük bir çocuğun iş yeri önüne gelerek yangın çıkardığı, alevleri gördükten sonra ise yangını söndürmeye çalıştığı anlar görülüyor. Olayın ardından çalışma başlatan Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince şüpheli çocuğun kimliği tespit edilerek yakalandı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Oto lastikçi yanmamış yakılmış
İHA
Kayseri Gündem

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