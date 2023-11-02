Ovacık RES Üretim Tesisi için alınan karar Resmî Gazetede yayımlandı
Kayseri'de kurulacak olan Ovacık Rüzgar Enerjisi Üretim Tesisi için gerekli olan araziler Yahyalı Avlağa ve Delialiuşağı köylerinden belirlenerek hazine adına tescil edildi.
- 02.11.2023 10:11
- Güncelleme: 02.11.2023 10:11
Kayseri’de kurulacak olan Ovacık Rüzgar Enerjisi Sistemi Üretim Tesisi (RES) için gerekli olan araziler, Yahyalı’nın Avlağa ve Delialiuşağı köylerinden belirlenerek tapuda hazine adına tescil edilmesine ve Piyasa Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırılmasına 2942 sayılı Kanunlaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince karar verildi.
1ha
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