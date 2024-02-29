'Oy Yok!' uyarısı çoğalıyor

Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi sakinleri belediye tarafından hizmet yapılmadığı ve doğalgaz olmamasına tepki göstererek 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyerek oy kullanmama kararı aldı. Köylerde üretimin yapılması için merkezdeki imkanın köylere sunulması gerektiğini dile getiren mahalle sakinleri, köylere hizmet yapılmadığı için köyden şehre göç olduğunu ve üretimin yapılamadığını belirti.

Köylerinin 300 metre ilerisine kadar doğalgaz vanasının geldiğini fakat kendi köylerinde doğalgazın olmadığını bu yüzden sandığa gitmeme kararı aldıklarını dile getiren mahalle sakinleri, “Doğalgaz mahallemize 300 metre mesafede. Vanası koyulduğu halde 2016’dan beri uğraşıyoruz kimse ilgilenmiyor. Vatandaş hizmet için kendisi uğraştıktan sonra burada belediyenin vasfı nedir? Doğalgazın mahallemize gelmesini istiyoruz. Köyde üretim olmasını istiyorlar. Bu şekilde vatandaş köyde nasıl duracak. Sen şehirdeki imkanı köydeki vatandaşa sağlamazsan köydeki vatandaşta köyü terk edip şehre gider. Sen istihdam sağlayacaksın ki vatandaş bulunduğu yeri terk etmeden üretim yapacak. Çevremizdeki yazlıkçılar gibi bizde doğalgaz istiyoruz. Köyümüzün gençleri için hiçbir sosyal hizmet ve sosyal alan yoktur. Zamanında belediye olan Ağırnas Belediyesinin sağlamış olduğu hizmetlerle devam ediyoruz. Melikgazi Belediyesi hiçbir hizmet yapmamıştır. Bu sebepten dolayı köy halkı olarak seçime gitmeme kararı aldık” ifadelerini kullandı.