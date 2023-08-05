Özdemir yaban hayatının desteklenmesi programına katıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçesine ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında ise MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, Belediye Başkanları ve Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen ile beraber doğal hayatın desteklenmesi programı çerçevesinde doğaya şahin, akbaba ve keklik bıraktı.

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  • 05.08.2023 17:43
  • Güncelleme: 07.08.2023 10:17
Özdemir yaban hayatının desteklenmesi programına katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri’nin Pınarbaşı ve Sarız ilçesine ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında ise MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, Belediye Başkanları ve Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen ile beraber doğal hayatın desteklenmesi programı çerçevesinde doğaya şahin, akbaba ve keklik bıraktı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, düzenlenen programda Pınarbaşı ve Sarız ilçesini ziyaret etti. Pınarbaşı Türklük Heykeli’nde başlayan program Pınarbaşı ve Sarız ilçesinde doğaya keklik salımı ile devam etti. Öte yandan programa, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, Belediye Başkanları ve Pınarbaşı İlçe Kaymakamı İbrahim Gökmen katıldı. Pınarbaşı Avcılar Derneği tarafından düzenlenen programda toplamda doğaya 2 bin adet keklik ve tedavisi tamamlanan şahin ve akbaba bırakıldı.

Programda konuşan Özdemir; "Kayseri’de yaban hayatının desteklenmesi önem arz ediyor. MHP olarak bizler de Kayseri’de yaban hayatının desteklenmesine yönelik yürüttüğümüz çalışmalar vardı. Bu çerçevede bugün Pınarbaşı ve Sarız ilçelerimizde doğaya hayvan salımı programına katılıyoruz. doğaya olan saygımız ve çevre duyarlılığımız burada olma sorumluluğunu doğuruyor. Kayseri’yi her yönden yaşanılabilir ve örnek bir şehir yapma yolunda gayret ediyoruz" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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