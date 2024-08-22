Özel Kayseri OSB Anaokulu yeni eğitim yılına hazır

Özel Kayseri OSB Anaokulu, yapılan yeni yatırımlarla 2024-2025 eğitim öğretim yılın öncesinde hizmete hazır hale getirildi.

Türkiye’nin sayılı OSB’lerinden biri konumunda bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü uhdesinde çalışmalarını sürdüren Özel Kayseri OSB Teknik Koleji bünyesinde kurulu bulunan Kayseri OSB Anaokulu, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde yapılan son çalışmalarla hazır hale geldi. Kayseri OSB Anaokulu hakkında bilgi veren Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Dönemin Milli Eğitim Bakanı tarafından kamuoyu ile paylaşılan OSB’lerde anaokulu açılması yönündeki karara hızlı şekilde karşılık verdik ve okulumuzu 2024 yılı Mart ayında faaliyete geçirdik. Geçen sezon yaptığımız çalışmaların üzerine yenilerini kattığımız Özel Kayseri OSB Anaokulumuz, inşallah kısa süre sonra yenilikleriyle eğitim öğretime başlayacak.” dedi. Eğitimin kendileri için en öncelikli mesele olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, “Geçen yıl faaliyetlerine başlayan Kayseri OSB Meslek Yüksekokulumuz başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanı sıra Kayseri Üniversitesi ve Hayırsever Mehmet Altun ile birlikte yapımı gerçekleştireceğimiz teknik bilimler fakültemizin ve meslek yüksekokulu binamızın da inşallah kısa sürede temellerini atacağız. Eğitimi en baştan anaokulu seviyesinden ele alan anlayışımızın sonucu olan Kayseri OSB Anaokulumuz da bölgemiz genelinde özellikle kadın çalışanlarımıza ve işverenlerimize hitap etmektedir.” diye konuştu. Başkan Yalçın, Kayseri OSB Anaokulu’nun 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da alanında tecrübeli eğitim kadrosu ve 4-5 yaş grubu öğrencileri ile tam gün olarak eğitim faaliyetlerine başlayacağını kaydetti. alçın, “Eğitim programımız çocuklarımızın gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır. Bilimselliği ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, üretkenliği destekleyen anlayışımız ile modern eğitim tekniklerini kullanmaktayız. Anaokulu eğitim sürecinde; İngilizce, Satranç, Ekoloji, Görsel Sanatlar, Bahçe Oyunları, Akıl Oyunları, Bilim Deney Atölyesi ve Müzik etkinlikleri ile eğitim öğretim hizmeti vermekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, Kayseri OSB Anaokulu kayıt işlemleri için Kayseri OSB Teknik Lisesi kampüsü, Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No:3 Melikgazi Kayseri adresine şahsen başvuruda bulunabileceğini bunun yanı sıra 0 352 290 70 03 numaralı telefondan ya da https://kayseriosbanaokulu.com internet adresinden bilgi alınabileceğini sözlerine ekledi.