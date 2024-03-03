Kayseri’de Özgür Filistin Yetim Dayanışma Gecesi düzenlendi.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Bülent Yıldırım, Ali Mazıcıoğlu, Vaiz ve Yazar Nureddin Yıldız ile vatandaşlar katıldı. Programda İyilikte Yarışan Sınıflar İyilik Temsilcileri Berat Takdimi gerçekleştirildi. Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, iyiliklerle buluşmanın güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, “Bu güzel salonumuzda bir kaygının eseri olarak, iyiliklerle buluşma, yetimin derdini dert edinme kaygısıyla bir arada olmak ne kadar güzel bir duygu. Yetimlerin sesini duymak ve onlara az da olsa çare olur muyuz kaygısı içerisinde bir araya gelmek ne kadar güzel bir duygu. Hassasiyetinize teşekkür ediyorum” dedi. Büyükkılıç, Doğu Türkistan ve Filistin’de yapılan zulme de dikkat çekti. Yapılacak çalışmanın hayırlı hizmetlere vesile olması temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç; "Bizler de bu alanda maddi, manevi üzerimize ne düşüyorsa her zaman var olduğumuzu bildiriyoruz. Yapılacak çalışmanın hayırlı hizmetlere vesile olmasına dua ederek hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bülent Yıldırım da Başkan Büyükkılıç’a destekleri ve duyarlılığı için teşekkür etti.