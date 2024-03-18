Özkırış'tan Kayseri'ye soluk getirecek proje: 'Kent Lokantası'

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, Kent Lokantası Projesi ile şehre yeni bir soluk getirecek.

Kayseri’nin geleceği için yenilikçi ve insan odaklı projelerle hareket eden Yeniden Refah Partisi’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, şehre yeni bir soluk getirecek olan ‘Kent Lokantası’ projesini duyurdu.

Özkırış, Kent Lokantası’nın, şehrin farklı bölgelerinde yer alan ve mahalle sakinlerinin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak olan modern ve hijyenik lokantalar zinciri olacağını belirtti. Kent Lokantaları, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi teşvik edecek menüler sunarak, şehir sakinlerinin uygun fiyatlarla kaliteli yemek yeme imkanına sahip olmasını sağlayacak.

Ayrıca, Kent Lokantası projesi sadece bir yemek mekanı olmanın ötesinde, sosyal entegrasyonu destekleyici bir rol üstlenecek. Özkırış’ın liderliğindeki belediye yönetimi, bu lokantalarda işsizlikle mücadele eden kişilere istihdam sağlayarak onların ekonomik durumlarını güçlendirecek ve toplumsal kalkınmayı destekleyecek.

Prof. Dr. Abdullah Özkırış’ın Kent Lokantası projesi, şehirde yaşayanların sosyal hayatını zenginleştirmek ve ekonomik refahlarını artırmak amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kayseri halkı, Özkırış’ın liderliğindeki belediye yönetiminin şehrin her kesimine fayda sağlayacak projelerle dolu olacağına olan güvenlerini dile getiriyor.