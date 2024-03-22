Özocak: 'Nevruz uyanıştır, kucaklaşmadır'

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Kayseri Şube Başkanı Ali Özocak, Nevruzun bir uyanış ve kucaklaşma olduğunu söyledi.

TÜRKAV Kayseri Şube Başkanı Ali Özocak; Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özocak, mesajında şunları söyledi:

"Güneşin Koç burcuna girdiği Nevruz; Milli varlığın, dirilişin, birliğin adıdır. Nevruz uyanıştır, kucaklaşmadır. Turan coğrafyasından Balkanlara kadar kutlanan Nevruz Bayramı, ayrılığa, ayrımcılığa, bölücülüğe, bölünmeye karşı, Türklük tarihinin asırlardır süre gelen töresi, kültürü hatta mirasıdır. Nevruz Bayramı’nın, Türk ve İslam coğrafyalarının huzur ve refaha barış ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını Allah’tan diliyorum.

Cenab-ı Allah Büyük Türk Milleti ve Devletinin varlığını kıyamete kadar korusun. Nevruzu bahane ederek devletimizi ve milletimizi hainlik etmeye çalışan meydan okumak için fırsat gören bölücülere hainlere, kirli ve karanlık emelleri olan odaklara fırsat vermesin. Nevruz Türk’ün bayramı, Büyük Türk Milletine kutlu olsun. Nevruz Duası, "Ey hanlar hanı, ey yüceler yücesi, her şeye kâdir Tanrım! Ak yüzümüze kara çalınmasın. Yeşil umutlarımız kırılmasın. Bizleri namerde muhtaç etme. Malımız çok, düşmanımız yok olsun. Bölücüye, yıkıcıya aman verme. Evimiz yıkılmasın, ocağımız sönmesin. Yiğitlerimiz ölmesin. Vatanımız bölünmesin. Milletimizi gayesiz, yiğitlerimizi yüreksiz bırakma Halkımız dilde, fikirde, işde birlik olsun. Geleceğimiz aydınlık ve mutlu olsun. Gönüllerde hoşluk olsun. Barış olsun, birlik olsun, dostluk olsun. Ey tanrım! Üstte mavi gök basmayıp, altta yağız yer çökmeyince İlimiz, töremiz bozulmasın Türk dünyasının, Ergenekon’dan çıkış bayramı, Nevruz yeni gün bahar bayramı Kutlu olsun."