Para vermeyen halasına karşı yağma'ya çalışıp yaralayan şahsa 4 yıl hapis

Kasım 2023 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre A.Ç., beraber yaşadığı halasından para istedi. Çıkan tartışmada halası R.Ç.’nin düşerek kalçasını kırmasına neden olan A.Ç. hakkında ‘konutta yağma’ ve ‘yaralama’ suçundan dava açıldı.

SANIK A.Ç.: NADİREN UYUŞTURUCU KULLANIRIM

Sanık daha önceki ifadesinde, “Beş yıldır halamla beraber yaşıyoruz, nadiren uyuşturucu madde kullanırım. Olay günü halamdan para istemedim. Halam arkamdan tişörtümü çekti, o refleks ile arkaya doğru döndüm sendeledim o anki refleksle kendisini ittim, kalçasının üzerine düştü. Halamı ittirdiğim için pişmanım” dedi. Müşteki ise bir önceki ifadesinde, “Yeğenim çeşitli gerekçelerle benden para kopartıyor. Yıllardır uyuşturucu maddede kullanır. Olay günü benden sigara parası istedi, bende ‘param yok’ deyince sinirlendi. Zaten paramda yoktu, İtti, yere düştü, kalçam kırıldı. Ambulans çağırmasını söyledi. Geç çağırdı. Şikayetçiyim” diye belirtti. Görülen karar duruşmasına müşteki katılmadı. Müşteki avukatı ise, “Müvekkilimiz 75 yaşındadır kendisini savunamayacak durumdadır. Kalçasında kırık oluştuğu ve organ ve duyu kaybı açısından sürekli zayıflama olduğu belirtilmiştir. Yağma konutta işlenmiştir, müvekkilimiz beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdadır, sanığın alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Mahkeme heyeti ‘konutta yağma’ suçunun teşebbüste kalması nedeniyle 4 yıl hapis cezası verdi.