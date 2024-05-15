Park ve mesire alanlarına drone ile ilaçlama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni ve gelişen teknolojiye öncülük ederek, Kayseri’nin park ve mesire alanlarında zirai insansız hava araçları olan drone ile ilaçlama yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Başkanlığı, her yıl itina ile faaliyetini sürdürdüğü park ve mesire alanlarında hastalık ve zararlılar ile mücadelesine bu yıl da kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda hastalık ve zararlılarla mücadele etmeye devam edecek olan Büyükşehir ekipleri, yeni teknolojilerden biri olan insansız hava araçları ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi park ve mesire alanlarında ilaçlama yapıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1 adet 40 litre kapasiteli insansız hava araçları ile başta Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi olmak üzere Harikalar Diyarı ve Kocasinan Parkı’nı kapsayan toplam 1 milyon 460 bin metrekarelik bakım alanında faaliyet gösterecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğünde olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yeşil alanlarda yeni teknolojilerden biri olan drone ile hastalık ve zararlı mücadelesi yapacaklarını ifade etti.

Çalışmaları gece yaptıklarını vurgulayan Canıdemir, “Etraftan, dışarıdan ve kendilerinin ürettiği mantar ve benzeri rahatsızlıkları gidermek için Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla insanlarımızı, misafirlerimizi rahatsız etmeme amacıyla gece saat 24.00 ile 06.00 arasında bakım çalışmaları ile ilaçlama çalışmalarını yoğun olarak yürütüyoruz” şeklinde konuştu.