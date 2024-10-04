Pati Evi'nde patilerin günü

Türkiye’de doğal yaşam alanı ilan edilen 3 merkezden biri olan Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanında 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle miniklerle bir program düzenlendi. Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Biz sizleri ve hayvanları çok seviyoruz. Hayvanları sevmemiz sizi, sizi sevmemiz hayvanları sevmemizden kaynaklanıyor” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Milli Parklar Müdürü Sami Yılmaz, İlçe Tarım Müdürü Okay Sağnak, Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel ve öğrencilerle Başakpınar yolu üzerinde bulunan doğal yaşam alanındaki patileri ziyaret ederek sevdi. Programın açılışında konuşan KAYHAKDER Başkanı Nilgün Uzel, Kayseri’deki 16 ilçe içinde sadece Talas Belediyesi’nin köpekleri toplamak için bir yeri olduğunu belirterek, “Mustafa Yalçın başkanıma geleceği gördüğü için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu, çok büyük bir olay" diye konuştu. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Özlem Bozkurt bakım evlerinde gerekli denetimleri tüm hassasiyetle gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Talas Belediyesine, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür etti. İlçe Tarım Müdürü Okay Sağnak, Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanının Türkiye’de örnek bir tesis olduğunun altını çizerken, Milli Parklar Müdürü Sami Yılmaz sunduğu hizmetlerden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Pati Evi’nin 365 gün 7/24 açık olduğunu dile getirerek; "Burası 5 yıl önce yine böyle bir günde açılmıştı. O günden bu yana tam 9 bin 724 köpek bu barınaktan geçti. Bunların 1200 civarı sahiplendirildi. Diğerleri tekrar doğal ortamına salındı. Bir kısmı Erciyes Üniversitesi Veteriner Hekimlik Fakültesi ile Büyükşehir Belediyemizin hayvanat bahçesindeki bakım evine ulaştırıldı. Merkezde 4, araçlarda 4 personel çalışıyor. Bir pati kurtaran, bir tane de sokak hayvanlarını toplayan konforlu bir aracımız var. Burası 15 bin metrekare alana sahip 5 doğal mağaradan oluşuyor. Elektriği bile kendimiz üretiyoruz. Buraya yiyecekler belediyemizin yemekhanesi ve kamu kurumlarının atık yemeklerinden temin ediliyor. Buranın dışında Ali Dağı ve civar kırsalda 40 tane yemlik bulunuyor" şeklinde konuştu. Başkan Yalçın, Talas Pati Evi’nin önemine dikkat çekerek, “Biz sizi ve hayvanları çok seviyoruz. Hayvanları sevmemiz sizi, sizi sevmemiz hayvanları sevmemizden kaynaklanıyor. Sokak köpeklerini sizlere zarar verecek hale gelmeden önce buraya alıp doğal ortamda yetişmiş oluyor.” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de büyüklere seslenerek hayvanları satın almayıp, sahiplenme mesajı verdi. Konuşmaların ardından Başkan Yalçın ve misafirler barınaktaki köpekleri dolaşarak sevdi.