Pazarda zam şampiyonu 'üzüm'

Bu hafta kurulan semt pazarlarında haftanın zam şampiyonu üzüm oldu.

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  • 12.11.2023 12:45
  • Güncelleme: 12.11.2023 15:12
Pazarda zam şampiyonu 'üzüm'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bu hafta kurulan semt pazarlarında haftanın zam şampiyonu üzüm oldu.

Haftanın her günü kentin farklı bölgelerinde kurulan semt pazarlarında zam şampiyonu üzüm oldu. Geçen hafta 35 TL’ye satılan üzüm, bu hafta 40 TL’den tezgahlardaki yerini aldı. Meyvelerin sebzelere göre fiyatının yüksek olduğunu dile getiren pazarcı Öztürk Yılmaz; “Fiyatlarda meyvelerde biraz yükseklik var. Ancak meyvelerdeki fiyatlar normal. Bugün patlıcan 10 TL, kabak 15 TL, biberler 20 TL. Domates 15 TL, yerli domates var 20 TL, salatalık 10 TL’ye satılıyor. Şu anda bu fiyatlar normal. Yaz bitiyor. Ürünler bundan sonra seraya girer, fiyatlar yükselir. O nedenle şu andaki fiyatlar normal. Ancak meyve pahalı. En çok artış yapan ürünü bizim yerli üzümümüz. Onda bir artış var. Halileyle bitmek üzere depodan geliyor onlar. Geçen hafta 30-35 TL iken bu hafta 40 TL’ye satıyoruz. 5 TL’lik bir artış oldu. Ancak satın alma gücü biraz zayıf. Ekonomik durgunluk mevcut. Emeklilerdeki geçim problemi bize de yansıyor. Vatandaşlarımız pazarları tercih etsinler. Taze ve günlük ürünlerimiz var. Fiyatlarda uygun. Onları bekliyoruz” şeklinde konuştu. Pazarda meyve-sebze fiyatları şu şekilde:

-Patlıcan 10 TL -Limon 10 TL -Nar 15 TL

-Kabak 15 TL -Muz 30 TL -Karnabahar tane 20 TL

-Biber 20 TL -Mandalina 10 TL -Patates 10 TL

-Domates 15 TL -Hurma 30 -Soğan 10 TL

-Yerli domates 20 TL -Yeşillik ürünleri tane 7,5 TL -Kapya Biber 20 TL

-Salatalık 10 TL -Havuç 15 TL -Mor Lahana 20 TL

-Yeşil Fasulye 25 TL -Çilek 50 TL -Elma 10 TL

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İHA

Kayseri Gündem
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