Pedallar Gazze için çevrildi

Farklı yaş gruplarından yüzlerce bisiklet sürücüleri, İsrail'in Filistin ve Gazze'deki katliam ve soykırımlarını protesto etmek ve mazlum Filistin halkına destek vermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket ederek Sivas Caddesi üzerinden Millet Bahçesi'ne kadar bisiklet konvoyu düzenledi.

Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen etkinlikte Kayserili bisiklet severler, Türk ve Filistin bayrakları ile oluşturdukları renkli görüntüler eşlğiğinde Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Millet Bahçesine ulaştılar.

Kayserili bisiklet severlerin, Filistin'deki acılara destek olmak ve İsrail katliamlarını protesto etmek amacıyla oluşturdukları kafile güzergah boyunca 'Kahrolsun İsrail', 'Hamasa selam direnişe devam', 'Kayseriden Gazzeye Direnişe selam' sloganları atarak Kayseri Millet Bahçesine ulaştılar.