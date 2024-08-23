Pedallar Gazze için çevrildi

Kayserili bisiklet binicileri, İsrail'in Filistin ve Gazze'deki katliam ve soykırımlarını protesto etmek ve mazlum Filistin halkına destek vermek amacıyla Cuma akşamı 19.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket ederek belirli bir güzergahtan Millet Bahçesi'ne kadar bisiklet konvoyu düzenledi.

Pedallar Gazze için çevrildi

Farklı yaş gruplarından yüzlerce  bisiklet sürücüleri, İsrail'in Filistin ve Gazze'deki katliam ve soykırımlarını protesto etmek ve mazlum Filistin halkına destek vermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket ederek Sivas Caddesi üzerinden Millet Bahçesi'ne kadar bisiklet konvoyu düzenledi.

Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen etkinlikte Kayserili bisiklet severler, Türk ve Filistin bayrakları ile oluşturdukları renkli görüntüler eşlğiğinde Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Millet Bahçesine ulaştılar.

Kayserili bisiklet severlerin, Filistin'deki acılara destek olmak ve İsrail katliamlarını protesto etmek amacıyla oluşturdukları kafile güzergah boyunca 'Kahrolsun İsrail', 'Hamasa selam direnişe devam', 'Kayseriden Gazzeye Direnişe selam' sloganları atarak Kayseri Millet Bahçesine ulaştılar.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de kapanan şirket sayısı bu ay yüzde 62,9 oranında arttı
Kayseri'de kapanan şirket sayısı bu ay yüzde 62,9 oranında arttı
Saadet Partisi İl Başkanı Altun: 'Hızlı Tren planlanırken Kayseri adeta yok sayıldı'
Saadet Partisi İl Başkanı Altun: 'Hızlı Tren planlanırken Kayseri adeta yok sayıldı'
KTO'da Mustafa Nevzat Hamurkar Toplantı Salonu açıldı
KTO'da Mustafa Nevzat Hamurkar Toplantı Salonu açıldı
Hafta sonu serin havaya kavuşuyoruz
Hafta sonu serin havaya kavuşuyoruz
Bakan Uraloğlu Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti
Bakan Uraloğlu Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti
Melikgazi Belediye Başkanı Toki Semt Pazarını gezdi
Melikgazi Belediye Başkanı Toki Semt Pazarını gezdi