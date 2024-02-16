Pınarbaşı'da 'iki başkan' el ele, gönül gönüle

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı Pınarbaşı Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, Başkan Büyükkılıç ve Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu el ele poz vererek, “Biz eser ve hizmet belediyeciliği yapıyoruz. Hep beraber el ele, gönül gönüle çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile birlikte Pınarbaşı ilçesine çıkarma yaptı.

Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen Cumhur İttifakı Pınarbaşı Aday Tanıtım Toplantısı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çalışkan, MHP İlçe Başkanı Kadir Akbaş, ilçe belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyeleri, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, programda Pınarbaşı ilçe sakinlerine hitap ederek, “Ne bereketli bir gün, Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Bizleri her zaman sıcak bir şekilde bağrına basarak, bu milletine sevdalı, bu şehrine sevdalı kardeşleriniz, canlarınız olarak görüyorsunuz, teşekkür ediyorum” dedi.

“Kayseri, birliğin, beraberliğin, bereketin sembolüdür”

Birlik, beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, “Allah’a şükürler olsun, mazlum insanların sesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge insan Dr. Devlet Bahçeli el ele, gönül gönüle, et tırnak halinde ülkesi için insanların huzuru için devletine, milletine sevdalı anlayışla bir aradaysa, bizler de burada birlik, beraberlik içerisinde olmak mecburiyetindeyiz. Kayseri, birliğin, beraberliğin, bereketin sembolüdür” diye konuştu.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım lideri olduğuna dikkat çekerek, “Pandemi, deprem gibi olumsuzluklara rağmen yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan yatırımda lider bir şehir olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçeleridir. Bundan daha büyük mutluluk olur mu? Allah’a şükürler olsun, kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden önce insan dedik, diyoruz” ifadelerini kullandı.

Deprem döneminde Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu’nun herkesin elinden tuttuğunu, destekte bulunduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, tüm Pınarbaşı sakinlerine teşekkür etti.

“Biz eser, hizmet belediyeciliği yapıyoruz”

Büyükkılıç, eser belediyeciliği yaptıklarını anlatarak, “Kayseri’mizi dünya şehri olarak her yerde, her zaman gurur duyacağımız, sahip çıkacağımız, ilçeleriyle, mahalleleriyle ‘Kayseri bir başka şehir’ diyecekleri, ortak akılla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz eser, hizmet belediyeciliği yapıyoruz. Hep beraber el ele, gönül gönüle çalışıyoruz, 17-0’ın bereketini yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da AK Parti’nin ilk ilçe teşkilatının Pınarbaşı ilçesinde açıldığını hatırlatarak, “Biz buraya her geldiğimizde bu salon en az bunun kadar dolu oluyor. AK Parti’mizin ilk ilçesi Pınarbaşı’nda açıldı. Açılışına da Sayın Cumhurbaşkanımızın gelip bizzat katıldığına dair görüntüler olduğundan bahsetti başkanımız. Pınarbaşı, Pınarbaşı’dan ibaret değil. Pınarbaşı özgül ağırlığı fazla olan bir ilçemiz. İnşallah 31 Mart akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı’nın renklerine hep birlikte boyayacağız, bu gururu hep beraber yaşayacağız” diye konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de Başkan Büyükkılıç ve Uzunluoğlu’nun Pınarbaşı ilçesine daha çok hizmetler getireceğini ifade ederek, “Başkanımla Pınarbaşı’ya daha çok hizmetler getireceğiz. Pınarbaşı gerçekten çok güzel, enerji var burada. Cumhur İttifakı’nın Türkiye’ye yansıyan yüzü var. Pınarbaşı Türkiye’de seçime damgasını vurur. Menduh Uzunluoğlu Başkanım ağabeyi Memduh Büyükkılıç Başkanımla Pınarbaşı’na daha çok hizmetler getirir. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli liderimize hayırlı, uzun ömürler versin” şeklinde konuştu.

“İki Memduh başkanım var”

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Pınarbaşı’nın kendilerinde çok ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek, ayağa kalkıp el ele tutuşarak birlik ve dayanışma mesajı veren Başkan Büyükkılıç ve Başkan Uzunluoğlu’na hitaben, “İki Memduh Başkanım var. Bir tanesi Pınarbaşı’mızın Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, bir tanesi de tecrübesi ile yaptıkları ile her zaman bize ağabeylik yapmış olan Memduh Büyükkılıç ağabeyimizi, ikisini birden alkışlayalım” dedi. Ersoy, Pınarbaşı’da Uzunluoğlu’na Büyükşehir’de Başkan Büyükkılıç’a başarılar diledi.

“Türkiye’nin bir numarası, sayın Memduh Büyükkılıç ağabey, hoş geldin adaşım, şerefler verdin”

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu da konuşmasına, ilçe sakinlerine hitap ederek sözlerine, “Memleketin ağabeyi, atom karıncası, çalışkan belediye başkanı, Türkiye’nin bir numarası, Sayın Memduh Büyükkılıç ağabey, hoş geldin adaşım, şerefler verdin” diyerek başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hak mücadelesinde mazlumların, ezilenlerin, sömürülenlerin soy kırıma uğrayanların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak için verdikleri mücadelelerinde yanlarında olmak ve Pınarbaşı’nın layık olduğu hizmeti gerçekleştirmek için yeniden aday olduğunu ifade eden Pınarbaşı Belediye Başkanı Uzunluoğlu, “Yaşasın Cumhur İttifakı, yaşasın Türkiye, ne mutlu Türk’üm diyene” diye konuştu.

MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen de konuşmasında, “Cumhur bizim, Pınarbaşı bizim, Türkiye hepimizin” diyerek, çalmadık kapı ve girmedik gönül kalmayacağını, gece gündüz çalışacaklarını belirterek, her zaman Pınarbaşılıların yanlarında olacaklarını ve gayretin kendilerinden, zaferin Allah’tan olduğunu ifade etti.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çalışkan ise ilçede Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla birçok hizmete vesile olduklarını, olmaya devam edeceklerini belirtirken, MHP İlçe Başkanı Kadir Akbaş ise bu kalabalığı görmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından el ele birlik, beraberlik mesajı verilerek, toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.