Polis ekiplerinden operasyon: Evinin mutfağına yaptırmış olduğu gizli bölmede yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs evinin mutfağına yaptırmış olduğu gizli bölmede yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Polis ekiplerince yapılan çalışmada 10 farklı dolandırıcılık olayının faili olan, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs evinin mutfağına yaptırmış olduğu gizli bölmede yakalandı.