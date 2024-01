Polis memurunun şehit düştüğü kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı

Kayseri’de polis memuru Murat Akpınar, Kocasinan İlçesi Sanayi Mahallesi’nde 13 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen kavgaya müdahale etmek isterken A.T.’nin ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalar sonucu ile yaralanmıştı. Akpınar, 34 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanık A.T.’ye ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.Y. SEGBİS ile katılırken sanık H.T. ile müşteki sanıklar M.T., H.T., C.T., M.C., M.C., İ.C. ve müştekiler polisin Eşi D.A., abisi A.A., olayda yaralananlar Y.C., C.T. katıldı. Duruşma nedeniyle adliyede geniş güvenlik önlemleri alındı.

SANIK A.T.: HAVATA ATEŞ ETMİŞTİM YERE DÜŞTÜM SİLAH PATLADI OLAN O ZAMAN OLMUŞ

Mahkemede konuşan A.T., “Sebebiyet verdiğim kaza için çok pişmanım. Daha önce tartışma yaşadığımız kahvehanede yakınlarımız vardı onları almaya gitmiştik. Karşı taraf ellerinde sopa ve bıçaklarla bize doğru geliyordu. Korkutmak için havaya ateş ettim. M.C. beni arkamdan tutup düşürdü. Düşerken silah ateş aldı. Kaçtım. Polisin vurulduğunu sonradan öğrendim. Keşke düştüğümde mermi bana gelseydi. Kamera kayıtları izlenirse her şey gözükecektir” diye konuştu.

ŞEHİT EŞİ: EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM

Şehit Polis Murat Akpınar’ın eşi, “İki çocuğum yetim kaldı. En ağır cezayı almalarını istiyorum” dedi.

Şehit polisin ailelerinin avukatları, M.T. ile H.T.’nin de tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti talebi reddederek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.