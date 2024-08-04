Polisi görünce araçtan atlayan şahıs hayatını kaybetti

Nevşehir'de polis kontrol noktasını gördükten sonra araçtan atlayarak kaçmaya çalışan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polisi görünce araçtan atlayan şahıs hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de polis kontrol noktasını gördükten sonra araçtan atlayarak kaçmaya çalışan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Hacıbektaş şenliklerine katılmak için Nevşehir’e gelen M.K., ilçe girişindeki polis kontrol noktasını görünce araçtan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan M.K.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemede M.K.’nin aranması olduğu tespit edilirken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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