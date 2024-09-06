Polisten gizlenen kadın hırsız az kalsın nefessizlikten ölüyordu

Kayseri’de polis ekiplerinden kaçan hırsız, saklandığı çatı katında nefessizlikten ölmeden önce ekipler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Z.R. isimli adam ve R.J. isimli kadın, tanıdıkları olan İ.K.’den (40) emanet bir poşet aldı. Emanetin İ.K.’ye teslim edilmesinin ardından Z.R. ve R.J.’nin evine gelen Ö.S. (30) adlı kadın ise, iddiaya göre evden bir altın, bir gümüş kolye, 13 bin TL, 500 dolar ve makyaj takımı aldı. Durumu fark eden evdekiler, anlaşmalı olduklarını düşündükleri İ.K. ve Ö.S.’den şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri ise 2 şüphelinin de 2 ayrı suçtan aranması olduğunu belirleyerek haklarında yakalama çalışması başlattı.

Nefessizlikten ölüyormuş

Ekipler tarafından tespit edilen bir adrese yapılan operasyonda polislerden kaçarak çatı katına giren ve gitmelerini bekleyen İ.K., nefessizlikten boğulmadan önce saklandığı yerde yakalandı. Yakalanan İ.K. ve Ö.S. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.