Prof.Dr. Şahin Güven Hoca'nın Tefsir Dersleri İYC'de devam ediyor

Kayseri eski İl Müftüsü, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Güven Hoca'nın Tefsir Dersleri İlim Yayma Cemiyeti'nde devam ediyor.

Prof.Dr. Şahin Güven Hoca'nın Tefsir Dersleri İYC'de devam ediyor

İlim yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Furkan Doğan Yurdu'nda dört yıldır devam eden Prof. Dr. Şahin Güven'in Tefsir Dersleri her Pazartesi günü yatsı namazını müteakip Furkan Doğan Yurdu mescidinde gerçekleştirilmektedir.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç, İstanbul Mobilya fuarı'na katılacak
Başkan Büyükkılıç, İstanbul Mobilya fuarı'na katılacak
Kayserispor bugün İstanbulspor'u ağırlayacak
Kayserispor bugün İstanbulspor’u ağırlayacak
Talasgücü Belediyespor stoper Mehmet Albayrak'ı transfer etti
Talasgücü Belediyespor stoper Mehmet Albayrak’ı transfer etti
Bakan Uraloğlu: 'Erciyes ve Kapadokya turizmine yeni soluk'
Bakan Uraloğlu: "Erciyes ve Kapadokya turizmine yeni soluk"
Talas'ta kentsel dönüşüm evleri kura ile sahibini buldu
Talas'ta kentsel dönüşüm evleri kura ile sahibini buldu
YRP Adayı Önder Narin: Kocasinan'ın her yerini nakkaş gibi işleyeceğiz
YRP Adayı Önder Narin: Kocasinan'ın her yerini nakkaş gibi işleyeceğiz