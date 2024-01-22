Prof.Dr. Şahin Güven Hoca'nın Tefsir Dersleri İYC'de devam ediyor
Kayseri eski İl Müftüsü, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Güven Hoca'nın Tefsir Dersleri İlim Yayma Cemiyeti'nde devam ediyor.
İlim yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Furkan Doğan Yurdu'nda dört yıldır devam eden Prof. Dr. Şahin Güven'in Tefsir Dersleri her Pazartesi günü yatsı namazını müteakip Furkan Doğan Yurdu mescidinde gerçekleştirilmektedir.
Bakmadan Geçme
Başkan Büyükkılıç, İstanbul Mobilya fuarı'na katılacak
Kayserispor bugün İstanbulspor’u ağırlayacak
Talasgücü Belediyespor stoper Mehmet Albayrak’ı transfer etti
Bakan Uraloğlu: "Erciyes ve Kapadokya turizmine yeni soluk"
Talas'ta kentsel dönüşüm evleri kura ile sahibini buldu
YRP Adayı Önder Narin: Kocasinan'ın her yerini nakkaş gibi işleyeceğiz