Psikoloji öğrencileri konferansta buluştu

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Psikoloji Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu ÇAKÜ Psikoloji Topluluğu öğrencileri, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Psikoloji Topluluğu öğrencileri ile ortaklaşa Abdullah Gül Üniversitesi Konferans Salonu’nda “Türkiye’de Psikoloji Eğitimi, Türkiye’de ve Yurtdışında Psikolog Olmak: Zorluklar ve Fırsatlar” konulu etkinlik düzenledi.

Abdullah Gül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Çoymak’ın da konuşmacı olarak katıldığı etkinlik hakkında konuşan ÇAKÜ Psikoloji Topluluğu Başkanı Zeynep Uçar, “Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak bu tür etkinliklere önem veriliyor. Biz de elimizden geldiği kadar üniversitemizi başarılı bir şekilde temsil etmek ve farklı üniversiteler ile ortaklaşa yaptığımız etkinlikler ile gelişimimize katkı sağlamak istiyoruz. Bu etkinlikte bize destek olan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız Murat Yıldırım, Topluluk danışman hocamız Doç. Dr. İlkiz Altınoğlu Dikmeer’e, Abdullah Gül Üniversitesi Psikoloji ve Yaşam Topluluğu Başkanı Zehra Ayata’ya ve değerli yönetim ekibi, bizleri bu gezide yalnız bırakmayan Araştırma Görevlisi Tunahan Korkmaz’a teşekkür ediyorum” dedi.

Başta Çankırı Üniversitesi Rektörlüğü ve bu konuda yardımlarını esirgemeyen Çankırı Valiliği ile Çankırı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiğini belirten Çankırı Karatekin Üniversitesi Psikoloji Topluluğu Bilimsel ve Sosyal Etkinlik Koordinatörü Mükremin Yiğit Açıkyürek de, "Son derece güzel bir etkinlik oldu. Bize her zaman destek olan Doç. Dr. İlkiz Altınoğlu Dikmeer’e teşekkür etmek istiyorum. Kişisel gelişimimiz adına çok güzel bir etkinlik oldu. Bu tür etkinlikleri yapmaya ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne yakışır şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Kayseri’de güzel ağırlandık"

Kayseri’de çok güzel ağırlandıklarını belirten Çankırı Karatekin Üniversitesi Psikoloji Topluluğu Bilimsel ve Sosyal Etkinlik Koordinatörü Mükremin Yiğit Açıkyürek ise, “Kadim şehir Kayseri her zaman olduğu gibi misafirine en güzel şekilde ev sahipliği yaptı. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a Erciyes gezisi için, Talas Belediyesi Başkanımız Mustafa Yalçın’a Kayseri’ye geldiğimizde topluluğumuza gösterdiği ilgiden ötürü ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Güzel hatıralar ve hikayelerle dolu bir Kayseri programı oldu. AGÜ işbirliği ile faydalı bir etkinlik düzenledik. Etkinliğimize katılan topluluk üyelerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.