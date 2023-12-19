Rektör Altun, KYK Kocasinan Kız Öğrenci Yurdu Öğrencileri ile Bir Araya Geldi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) Kocasinan Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri ile bir araya geldi.

PAYLAŞ
  • 19.12.2023 11:04
  • Güncelleme: 19.12.2023 13:56
Rektör Altun, KYK Kocasinan Kız Öğrenci Yurdu Öğrencileri ile Bir Araya Geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) Kocasinan Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri ile bir araya geldi.

Göreve geldiği günden bu yana öğrenciler ile bir arada olmaya devam eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, KYK Kocasinan Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri ile bir araya gelerek sohbet etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erciyes Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, KYK Kocasinan Kız Yurdu Müdürü Zahide Aygen ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilere ERÜ hakkında bilgi vererek, ERÜ olarak öğrenci odaklı faaliyetlere her zaman önem verdiklerini söyledi. ERÜ’de aktif birçok öğrenci kulübünün faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilere yeteneklerine göre kulüplerde aktif olarak görev almalarını tavsiye etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı da etkinlikte yaptığı konuşmasında katılımlarından dolayı Rektör Prof. Dr. Altun’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, tek tek öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.

Etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’nın Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
BAL'da 10. hafta hakemleri açıklandı

BAL'da 10. hafta hakemleri açıklandı

İş İnsanı Ahmet Gülmez İYİ Parti'ye katıldı

İş İnsanı Ahmet Gülmez İYİ Parti'ye katıldı

Benzine zam bekleniyor

Benzine zam bekleniyor

Otomobil ile çarpışan ticari araç devrildi: 7 yaralı

Otomobil ile çarpışan ticari araç devrildi: 7 yaralı

Kayseri'de iş yeri deposunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kayseri'de iş yeri deposunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

'Yerinde Dönüşüm başvurusu 250 bini geçti'

“Yerinde Dönüşüm başvurusu 250 bini geçti”

Çok Okunanlar
1
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

2
Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

3
Evliliğe mani var: Gomofobi

Evliliğe mani var: Gomofobi

4
Eski Osb Başkanı Nursaçan, Solar Evirici 'Yerli Malı' Belgesi aldı

Eski Osb Başkanı Nursaçan, Solar Evirici 'Yerli Malı' Belgesi aldı

5
4 kişilik bir ailenin kahvaltı maliyeti ne kadar?

4 kişilik bir ailenin kahvaltı maliyeti ne kadar?

6
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Politika faizi yüzde 40'ın altında açıklanırsa dövizdeki artış durdurulamayabilir'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Politika faizi yüzde 40’ın altında açıklanırsa dövizdeki artış durdurulamayabilir”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vali Çiçek: 'Kayserimiz her zaman olduğu gibi önemini koruyacak, bayrağının, devletinin, milletinin yanında olacaktır'

Vali Çiçek: 'Kayserimiz her zaman olduğu gibi önemini koruyacak, bayrağının, devletinin, milletinin yanında olacaktır'

Büyükkılıç: 'Erciyes dört mevsim dünyanın gözdesi'

Büyükkılıç: 'Erciyes dört mevsim dünyanın gözdesi'

DAHA FAZLA
Melikgazi Belediyesi, Erenköy mahallesine yeni nitelikli yol kazandırıyor

Melikgazi Belediyesi, Erenköy mahallesine yeni nitelikli yol kazandırıyor

Rektör Altun, KYK Kocasinan Kız Öğrenci Yurdu Öğrencileri ile Bir Araya Geldi

Rektör Altun, KYK Kocasinan Kız Öğrenci Yurdu Öğrencileri ile Bir Araya Geldi

Talas'ta yeni komiserler yıldız taktı

Talas'ta yeni komiserler yıldız taktı

Talas'ta hızlı ruhsat, seri inşaat, ekonomik hareketlilik

Talas'ta hızlı ruhsat, seri inşaat, ekonomik hareketlilik

Dr. Serhat Doğan: 'Hemoroid kanserle karıştırılabiliyor'

Dr. Serhat Doğan: 'Hemoroid kanserle karıştırılabiliyor'