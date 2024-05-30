Kayseri Stadı'nın zemini yenileniyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a ev sahipliği yapan RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun zemini yenilenmeye başlandı.

Kayseri Stadı'nın zemini yenileniyor
Kayseri GündemEditör

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’a ev sahipliği yapan RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nun zemini yenilenmeye başlandı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un maçlarının oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda yenileme çalışmaları başladı. 2023-2024 sezonunda zeminden ötürü Türkiye Futbol Federasyonu’ndan uyarı da alan Kayserispor Kulübü, zemin yenileme çalışmalarını gerçekleştirilirken, stadın zemini tamamen söküldü ve yeniden yeşillendirilecek. 2023-24 sezonunda oynanan birçok maçta zeminin kötü olmasından şikâyetçi olan Teknik Direktörler ve futbolcular yeni sezonda yeni zeminde mücadele edecekler.

Birçok yeniliklerin uygulanacağı zemin 2024-2025 sezonunu öncesi hazır hale getirilecek.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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