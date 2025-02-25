Şehit polis memuru İbrahim Birol, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru İbrahim Birol, son yolculuğuna uğurlandı
Görevi sırasında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastenede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan polis memuru İbrahim Birol, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik düzenlenen operasyon sırasında Narkotik Şube Müdürlüğü personeli Polis Memuru İbrahim Birol (41), geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak görev başında şehit olmuştu.Şehit polis memuru İbrahim Birol, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.