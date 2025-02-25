  • Haberler
  • Asayiş
  • Şehit polis memuru İbrahim Birol, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru İbrahim Birol, son yolculuğuna uğurlandı

Görevi sırasında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastenede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan polis memuru İbrahim Birol, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru İbrahim Birol, son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik düzenlenen operasyon sırasında Narkotik Şube Müdürlüğü personeli Polis Memuru İbrahim Birol (41), geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak görev başında şehit olmuştu.Şehit polis memuru İbrahim Birol, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserispor bugün Beşiktaş hazırlıklarına başlayacak
Kayserispor bugün Beşiktaş hazırlıklarına başlayacak
Şehit polis memuru İbrahim Birol, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memuru İbrahim Birol, son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Yalçın'dan Ak Parti MKYK üyelerine tebrik
Başkan Yalçın’dan Ak Parti MKYK üyelerine tebrik
YRP'li Ekinci'den Ramazan pide fiyatlarına tepki: 'Büyükşehir, Kent Ekmek üzerinden satış yapmalı'
YRP’li Ekinci’den Ramazan pide fiyatlarına tepki: “Büyükşehir, Kent Ekmek üzerinden satış yapmalı”
Hulusi Akar'dan Çarpıcı Açıklamalar: 'Uluslararası Nizam Çöktü, Terörle Mücadelede Kararlıyız!'
Hulusi Akar'dan Çarpıcı Açıklamalar: “Uluslararası Nizam Çöktü, Terörle Mücadelede Kararlıyız!”
CHP'li Ünalmış: 'KAYTUR Emekçileri sahipsiz değildir'
CHP’li Ünalmış: “KAYTUR Emekçileri sahipsiz değildir”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!