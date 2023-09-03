Saadet Partisi Hatay Milletvekili Çalışkan, 'Saadet Partisi bugünden sonra şahlanış dönemine girmiş olacak'

 Milli Görüş Buluşması programı kapsamında Kayseri'ye gelen Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, 'Saadet Partisi uzunca bir süredir fotokopisiyle insanların aldatıldığı bir parti oldu.

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  • 03.09.2023 16:11
  • Güncelleme: 03.09.2023 16:11
Saadet Partisi Hatay Milletvekili Çalışkan, 'Saadet Partisi bugünden sonra şahlanış dönemine girmiş olacak'

Bugün Saadetin meclise girmesiyle asıl ile fotokopi arasındaki fark ortaya çıkacak. Saadet Partisi bugünden sonra yeniden şahlanış dönemine girmiş olacak” dedi.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yerel seçim çalışmaları kapsamında Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi bahçesinde Geleneksel Milli Görüş Buluşması programı gerçekleştirildi. Program kapsamında Kayseri’ye gelen Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan 1HA mikrofonlarına konuştu. Saadet Partisinin 2023 seçimlerinde yön belirleyici biri parti olduğunu söyleyen Çalışkan, “Saadet Partisi 2023 yılı içerisinde Millete İttifakı tercihi ile siyasette önemli bir yön belirleyici oldu. Saadet partisi bu milletin geçmişinin, inancının, kültürünün, tarihinin, öz benliğinin bir temsilcisi olarak siyasette denge unsuru bir parti. Bugün hem Cumhur ittifakı hem Millet ittifakı, her ikisinin de iş birliği yapmak istediği bir partiydi. Nitekim 2017 anayasası Türkiye’de siyasi patilerin tek başlarına faaliyet göstermelerine izin vermiyor. Amerika’da nasıl Cumhuriyetçiler ve Demokratlar var bizde böyle bir noktaya evrildik. Zaten Millet ittifakının oluşum gerekçesi de bu kuşatmayı yarmaktı. Bu tek adamlık monarşik sistemden normal parlamenter sisteme geçişti. Bu açıdan Saadet Partisi önemli bir hizmet etti. Saadet Partisi uzunca bir süredir fotokopisiyle insanların aldatıldığı bir parti oldu. Bugün Saadetin meclise girmesiyle asıl ile fotokopi arasındaki fark ortaya çıkacak. Saadet Partisi bugünden sonra yeniden şahlanış dönemine girmiş olacak” şeklinde konuştu.

1ha

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