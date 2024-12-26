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  • Saadet Partisi Kocasinan İlçe Başkanlığı'na Kemal Yılmaz getirildi

Saadet Partisi Kocasinan İlçe Başkanlığı'na Kemal Yılmaz getirildi

Saadet Partisi Kocasinan İlçe Başkanlığı'nda görev değişimi gerçekleşti. İlçe başkanlığına Kemal Yılmaz getirildi. Görev devir teslim töreninde partililer bir araya gelirken, yeni başkan Kemal Yılmaz görevi devralarak çalışmalarına başladı.

Saadet Partisi Kocasinan İlçe Başkanlığı'na Kemal Yılmaz getirildi

Görevi devreden önceki ilçe başkanı Nuh Bahadır’a, partideki özverili çalışmaları ve emeklerinden dolayı teşekkür edilerek plaket takdim edildi. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Nuh Bahadır’a teşekkürlerini ileterek bu görev değişiminin parti için bir bayrak yarışı olduğunu vurguladı.  

ERDAL ALTUN: “BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ!”
 
Devir teslim töreninde konuşan Erdal Altun, partiler arası dayanışmanın ve birlikteliğin önemine dikkat çekti. Altun, önceki başkana teşekkür ederken yeni başkan Kemal Yılmaz’a başarı dileklerinde bulundu ve çalışmaların daha da güçlenerek süreceğini belirtti.  

SAADET PARTİSİ’NDEN BİRLİK MESAJI

Törende partililer, Saadet Partisi’nin Kocasinan’da ve tüm Kayseri’de güçlü bir yapılanma ile hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceği mesajını verdiler. Görevi devralan Kemal Yılmaz, çalışmalarını “hizmet ve adalet” ilkesiyle sürdüreceğini ifade etti.

Haber Merkezi

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