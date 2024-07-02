Sahabiye'de iş yerleri ve evler hasar aldı

Kayseri'de Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu I.A.'nın küçük yaştaki kız çocuğunu istismar etmesinin ardından Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde de tansiyon yükseldi. Dün geceden geriye kalan görüntülerde çok sayıda dükkanın hasar aldığı, camlarının ve kepenklerinin kırıldığı görüldü.

Sahabiye'de iş yerleri ve evler hasar aldı

Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları Danişmentgazi Mahallesi’nde Suriye uyruklu şahsın küçük yaştaki çocuğa istismarı sonrası kent genelinde gerginlikler yaşanmaya devam ediyor. Dün gece Sahabiye Mahallesi’ne girerek olay çıkaran grup, esnaf ve ailelerin ev/iş yerlerine taşlarla saldırdı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri taşlı sopalı gruba karşılık veren Suriye uyruklu bir aileyi de gözaltına aldı.

Dün gece yaşananların ardından Sahabiye Mahallesi’nde çok sayıda dükkanın ağır hasar aldığı kepenklerin ve camların kırıldığı görüldü.

Haber Merkezi

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