Şair Resul Coşkun'a Mavi Kuş Medya'dan iki ödül birden

Mavi Kuş Medya organizasyonu tarafından okuyucu ve takipçilerin en çok beğendiği yazarlar oylamasında Dr. Resul Coşkun, şiir kitapları ve sempatik yazarlar alanında her iki ödülün birden sahibi oldu.

Mavi Kuş Medya ödülüne sahip olan yazarlar için 27 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Airport AVM'de imza günü, ertesi gün de aynı yerde ödül töreni düzenlenecektir.