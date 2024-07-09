  • Haberler
  • Gündem
  • Şair Resul Coşkun'a Mavi Kuş Medya'dan iki ödül birden

Şair Resul Coşkun'a Mavi Kuş Medya'dan iki ödül birden

Gazetemiz yazarlarından Şair Dr. Resul Coşkun, Mavi Kuş Medya Edebiyat ödüllerinden her ikisinin birden sahibi oldu.

Şair Resul Coşkun'a Mavi Kuş Medya'dan iki ödül birden
Kayseri GündemEditör

Mavi Kuş Medya organizasyonu tarafından okuyucu ve takipçilerin en çok beğendiği yazarlar oylamasında Dr. Resul Coşkun, şiir kitapları ve sempatik yazarlar alanında her iki ödülün birden sahibi oldu.

Mavi Kuş Medya ödülüne sahip olan yazarlar için  27 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Airport AVM'de imza günü, ertesi gün de aynı yerde ödül töreni düzenlenecektir.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Suriyelilerin sessiz ve tedirgin bekleyişi sürüyor
Suriyelilerin sessiz ve tedirgin bekleyişi sürüyor
'Vali ve Belediye Başkanları mağdur Suriyelileri ziyaret ederek, incinen gönülleri ferahlatmalıdırlar'
'Vali ve Belediye Başkanları mağdur Suriyelileri ziyaret ederek, incinen gönülleri ferahlatmalıdırlar'
Yönetici'nin eşini öldüren bina sakininin akıl sağlığı yerinde çıktı
Yönetici'nin eşini öldüren bina sakininin akıl sağlığı yerinde çıktı
Şair Yazar Ali Özkanlı Mavi Kuş Medya Ödülüne layık görüldü
Şair Yazar Ali Özkanlı Mavi Kuş Medya Ödülüne layık görüldü
Uygulamalı çağrı merkezi kursu
Uygulamalı çağrı merkezi kursu
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 42. dönem mezunlarını verdi
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 42. dönem mezunlarını verdi