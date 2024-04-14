Samanlıkta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde müstakil bir evin samanlığında çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Samanlıkta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde müstakil bir evin samanlığında çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Saraycık Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin samanlığında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek, yangın eve sıçramadan kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samanlıkta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Samanlıkta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Samanlıkta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Samanlıkta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Samanlıkta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Samanlıkta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
İHA
Kayseri Gündem

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