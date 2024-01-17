Samet Koç: 'Süresiz bir transfer yasağımız yoktur'

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, transfer yasağıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Süresiz bir transfer yasağımız yoktur” dedi.

Kayserispor’un 3 dönem transfer yasağı aldığına dair çıkan haberleri Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, yalanlandı. Geçmişten gelen dosyaların ödenmesi durumunda kulübün engelini kaldırıp, kadrolarına takviye yapabileceklerini söyleyen Koç, sosyal medya hesabından, “Son birkaç gündür kulübümüzün adı anılarak yapılan kasıtlı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bilmelerine rağmen kaynak gösterilmeden sırf itibarsızlaştırma adına yaptırılan haberlerin takipçisi olacağımızı ve hukuki haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isterim. Süresiz bir transfer yasağımız yoktur, Geçmişten kalan 5 dosya ödemesi yapıldığı takdirde yeni transferlerimizin tescili yapılabilir durumdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.