Şampiyonlara çiçekli karşılama

2. Trisome Game Oyunlar Dünya Şampiyonasından ikincilik ile dönen Kayserili sporcu Hacı Ömer Arslantürk ve antrenör Uğur Arı, çiçekler ile karşılandı.

Antalya’da düzenlenen 2. Trisome Game Oyunları Dünya Şampiyonasında Down Futsal Milli Takımı Dünya ikincisi oldu. Milli Takımda Kayseri’den Teknik ekipten Uğur Arı ve kaleci Hacı Ömer Arslantürk yer alarak Türkiye’yi Dünya Şampiyonasında temsil etti. Dünya Şampiyonasından ikincilik ile dönen Hacı Ömer Arslantürk ve Teknik Ekipten Uğur Arı’yı Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş Havalimanında çiçekler ile karşıladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da; "Dünya şampiyonasında İkinci olarak büyük bir başarıya imza atan Futsal Milli Takımımızı, İlimizden Milli Takım adına mücadele eden sporcumuz Hacı Ömer Arslantürk’ü ve Teknik ekipten Uğur Arı’yı tebrik ederek, başarılarının devamını dilerim” dedi.