Sarıoğlan'da sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Cengiz Çavumirza, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Sadi Tacettinoğlu, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Levent Kaşikan, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Biçer, İl Kalite Koordinatörü Metin Atik ve ilgili birim personeliyle Sarıoğlan’da sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi.

Ziyaret çerçevesinde, Sarıoğlan Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve ilçede hizmet sunan Aile Sağlığı Merkezlerinde incelemelerde bulunan müdürlük ekipleri, hizmet sunulan alanları ve işleyişleri yerinde görerek ön değerlendirme raporu hazırladı. Sonrasında Sarıoğlan Kaymakam V. Fatih Güner ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, hazırlanan değerlendirme raporu tüm ayrıntılarıyla incelenerek, ilçedeki sağlık tesislerinin ihtiyaç ve gereksinimleri hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantının sonunda ilçede sunulan sağlık hizmetleri hakkında genel bir değerlendirme yapan İl Sağlık Müdürü Erşan, “Sarıoğlan ilçemizde sunulan sağlık hizmetlerini doğru bir şekilde yönetmek adına ilçedeki sağlık tesislerimizin genel bir değerlendirmesini çıkardık. Amacımız hem vatandaşlarımız hem çalışanlarımız açısından risk teşkil edebilecek olumsuzlukları önceden tespit ederek, gerekli önlemleri alınmasını sağlayıp hizmet kalitesini en üst düzeyde tutmaktır. Gün içerinde arkadaşlarımız ilçemizde hizmet sunan tüm sağlık tesislerimizde inceleme yaparak bir değerlendirme raporu hazırladılar. Raporumuz eşliğinde ilçemizde sunulan bu hizmetlerin daha kaliteli, verimli ve ulaşılabilir olması adına neler yapabileceği konusunu burada hep birlikte istişare ettik. Sağ olsunlar İlçe Kaymakamımız Sayın Fatih Güner’de desteğini bizlerden hiçbir zaman esirgemedi. Kendisine bu konudaki hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Hepimiz için çok önemli bir konu olan kanser taramaları konusunu ayrıca vurgulamak isterim. Maalesef birçoğumuzun yakınında bir kanser hastası vardır ve sürecin hem hastanın kendisi hem de ailesi için ne kadar zorlu geçtiğine şahit oluyoruz. Yaptığımız taramalar sayesinde erken evrede yakaladığımız her vakada o kişinin hayatını olumlu etkileyecek bir dokunuşta bulunabiliyoruz. Bu konuda sağlık çalışanları olarak hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Biz İl Sağlık Müdürlüğü olarak ihtiyaç duyduğunuz tüm desteği vermekteyiz. Taramalara bir takım sebeplerle gelmek istemeyen vatandaşlarımız olabiliyor ama gerek eğitimler ile gerekse birebir görüşmelerle bu vatandaşlarımıza da ulaşıp ikna etmeliyiz. Bu konuda gerekli gayreti göstereceğinize inanıyorum” diyerek Sarıoğlan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Mustafa Söylemez ve hastane personeline gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.